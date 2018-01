Lykke Li gästar Little Jinder

På fredag släpps den första singeln från Josefin "Little" Jinders kommande album. Låten heter "Hålla handen" och är ett samarbete med Lykke Li, skriver hon på Instagram.

Jinder berättade om samarbetet redan i början av januari, utan att avslöja vem stjärnan hon skulle gästas av var. Hon kallade henne då för "en av dom ca tre real artisterna vi har i det här landet".

Lykke Lis debutskiva "Youth novels" kom för tio år sedan och innehåller hitlåtar som "I'm good I'm gone" och "Little bit". Albumet följdes upp av "Wounded rhymes" (2011) och "I never learn" (2014). Under karriären har hon hamnat på en rad listor över årets bästa album, bland annat i New York Times och Rolling Stone. Ur hennes senaste musikprojekt, Liv, kom låtar som "Wings of love" och "Hurts to liv". I år är hon tillbaka med ett nytt album och är dessutom bokad att spela på Way out west i Göteborg.

Det kommande albumet heter "Hejdå" och för Sveriges Radios "Musikguiden" berättar Jinder att skivan blir hennes sista på temat ungdomsromantik.

"Jag kommer aldrig sluta göra musik men jag känner mig ganska färdig med Little Jinder. Jag vet inte vad jag kommer göra efter skivan men något radikalt måste hända", säger hon.

Jinder är bland annat känd för låtarna "Vita bergens klockor", "Super 8" och "Hångellåten", samt för sin medverkan i "Så mycket bättre".