Major Lazer-stjärnan spelar i Helsingborg

Den nya festivalen Bayside lägger fler namn till listan över artister som kommer att spela i Helsingborg i juli. Nu är det klart att Major Lazer-stjärnan Jillionaire, popbandet Mares och dj:n Eka Scratch kommer att gästa Pixlapiren. Jillionaire flygs in från Miami med hits som "Lean on", "Light it up" och "Cold water" och kommer att spela på lördagen, skriver festivalen i ett pressmeddelande.

Det är arrangörerna bakom Brännbollsyran i Umeå som ligger bakom Bayside, som arrangeras för allra första gången den 12-13 juli. Huvudnamn är rapparen Macklemore, som gör sin enda Sverigespelning på festivalen. Även svenska akterna Movits, Fricky och Panda Da Panda är klara för Bayside.