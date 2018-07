Mandy Moore återvänder till musiken

Nästan ett årtionde efter att Mandy Moore släppte albumet "Amanda Leigh" är hon tillbaka i studion, rapporterar Contactmusic. Den amerikanska popstjärnan har publicerat ett kort musikstycke i en video på sin Instagram och berättar för sina fans att hon är redo att skapa ny musik.

"Jag saknar det. Jag är inte rädd längre. Inga fler ursäkter. Jag ska aldrig mer låta någon annans osäkerhet diktera min relation till musiken och sången", skriver hon i inlägget.

Vems osäkerhet Moore syftar till förblir osagt. Flera medier spekulerar dock i att hänvisningen ska ha något att göra med sångerskans äktenskap med musikern Ryan Adams, som tog slut 2016.

Mandy More slog igenom 1999 med singeln "Candy" och har därefter släppt sex album och låtar som "I wanna be with you" och "Crush". Hon har även spelat i filmer som "A walk to remember" och "47 meters down".