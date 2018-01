Mariah Carey tog nyårsrevansch

Efter haveriet på förra nyårsfirandet på Times Square i New York tog sig Mariah Carey igenom hela konserten utan problem. Med låtar som "So faithfully" och "Hero" sjöng hon in 2018.

Sent i december blev det klart att sångerskan skulle återvända till det traditionella firandet. Det var när 2017 skulle ringas in som ett teknikstrul inträffade under låten "Emotions" vilket gjorde att Carey fick kämpa för att hitta tonen och för att synka text och musik. Problemen tog inte slut där. Under hiten "We belong together" bekräftades det att stjärnan körde playback då sången fortsatte trots att hon var tyst. Mariah Carey lämnade då scenen.