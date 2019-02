Marina tillbaka med ny singel

Artisten Marina, tidigare känd som Marina and the Diamonds, har släppt en ny singel, skriver NME. Senast hon släppte ny musik var för fyra år sedan. Den nya singeln med tillhörande musikvideo heter "Handmade heaven" och har producerats av artisten Lorde och producenten till Sam Smith, Joel Little.

Det uppföljande albumet väntas komma senare i år och ska ha skrivits och spelats in under de senaste två åren i London, Los Angeles och Sverige. Svenskarna Noonie Bao, låtskrivare, och Oscar Görres, låtskrivare och producent, är två av dem som medverkar på det kommande albumet.

Marinas senaste album "Froot" släpptes år 2015.