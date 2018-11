Marr och Johnson återförenades på scen

Det har gått 25 år sedan Johnny Marr och Matt Johnson senast stod på scen tillsammans. Men i veckan gjorde de det igen under en Marr-spelning i London, skriver NME.

De båda spelade tillsammans i det brittiska postpunkbandet The The mellan 1988 och 1994. I fjol återförenades de båda för att spela in singeln "You can't stop what's coming" exklusivt för Record store day, och Marr har sagt att just The The är ett av få band han skulle vilja jobba med igen.

Johnny Marr är kanske främst känd för att ha spelat i The Smiths men har även band som Modest Mouse och Electronic på sitt cv.