Metoo-aktion kritiseras

Metoo-rörelsen har tagit plats på galor både i och utanför Sverige. På Guldbaggegalan höll delar av uppropet #tystnadtagning tal och på den amerikanska Grammy-galan visade artister solidaritet med rörelsen på röda mattan genom att bära en vit ros.

Den brittiska musikgalan Brit Awards har uppmanat sina gäster att göra detsamma, men förslaget möter kritik.

– Jag kommer inte att bära en blomma, inte för att jag inte sympatiserar med rörelsen, jag har själv upplevt sexuella trakasserier, men vi borde fokusera på en meningsfull förändring, säger Vick Bain, vd för British Academy of Songwriters, Composers and Authors, till The Guardian.

Paul Pacifico, chef för Association of Independent Music, och skivbolagschefen Jane Third håller med. Third tillägger att hon efterlyser en konkret plan för hur branschen ska tackla diskriminering.

Brit Awards äger rum i O2 arena i London den 21 februari.