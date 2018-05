Metoo, båtflykt och terror i årets Eurovision

Sedan 2005 är det förbjudet att sjunga om politik i Eurovision Song Contest, men trots det har de senaste åren präglats av politiskt storbråk.

2016 vann Ukrainas Jamala över Rysslands Sergej Lazarev. Vinnarlåten var en personlig berättelse om Sovjetunionens deportering av krimtatarerna 1944, men i Ryssland sågs låten som ett ställningstagande mot landets annektering av Krim 2014. Året därpå valde Ryssland att tävla med artisten Julia Samojlova. Hon hade däremot belagts med inreseförbud i värdlandet Ukraina, vilket slutade med att Ryssland inte deltog över huvud taget.

"Ny sorts feminism"

Årets Eurovision är skonat från politiska storbråk av den kalibern, däremot finns det flera samhällskommenterande inslag, säger Kris Boswell, Eurovisionexpert och medarbetare på Sveriges Radio.

– Israel har en låt och text som de själva säger är influerade av metoo-rörelsen. Frankrike har en låt om ett flyktingbarn som föddes på Medelhavet på väg till Europa, och sedan har vi en låt från Italien som handlar om terrorism och krig. Så det finns låtar som kanske rör sig kring heta ämnen just nu, säger Kris Boswell.

I låten "Toy" sjunger Israels Netta Barzilai "Iâ??m not your toy, you stupid boy, I'll take you down, I'll make you watch me" och i en intervju med Dagens Nyheter berättar hon om hur Metoo-rörelsen har påverkat henne.

– Kvinnor börjar hitta sina röster igen, i en ny sorts feminism som tar vad den förtjänar och inte bara sitter på en stol någonstans och önskar att saker var annorlunda. Vi måste göra skillnad - själva, säger hon till tidningen.

"Det mest politiska"

Men att kommentera samhällsfrågor behöver inte påverka röstningen negativt.

– Två av tre, Israel och Frankrike, är favorittippade, så det kan nog gå bra för dem. Sedan sjunger ju Frankrike på franska och Italien på italienska så det kanske inte är så många som förstår budskapen, säger Kris Boswell.

Samtidigt menar Eurovisionexperten att tävlingen trots politiska inslag genom åren även har en förenande kraft, precis som tanken var från början.

– Det finns en stor gemenskap, så det mest politiska är kanske att man ändå samlas som en kontinent runt samma program, säger han.