Mike & the Mechanics till Sverige

Mike & the Mechanics kommer till Sverige för två spelningar. Den 26 april nästa år spelar bandet på Pustervik i Göteborg och den 28 april på Berns i Stockholm.

Mike & the Mechanics är Genesis-basisten Mike Rutherfords sidoprojekt och bildades redan 1985. Förutom Rutherford består bandet numera av r&b-sångaren Andrew Roachford och den kanadensiske sångaren Tim Howar.

Konserterna i Sverige ingår i turnén "Looking back over my shoulder tour". Biljetterna släpps den 12 oktober klockan 10.