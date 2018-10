Moby skriver bok om framgångens demoner

"Then it fell apart". Det är titeln på en kommande självbiografi av den amerikanske artisten och producenten Moby, skriver Pitchfork. Boken är uppföljare till "Porcelain", Mobys första memoarer som släpptes 2016.

"Then it fell apart" släpps i juni 2019 och beskrivs av förlaget som "en resa in i framgångens mörka hjärta och demonerna som lurar bakom kändisskapets glitter och glamour".

Moby fick sitt stora internationella genombrott i slutet av 90-talet med albumet "Play" och har sedan dess sålt över 20 miljoner skivor och skrivit och producerat för så vitt skilda artister som Daft Punk, David Bowie, New Order, Britney Spears och Metallica. Hans senaste album "Everything was beautiful, nothing hurt" kom i våras.