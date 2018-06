Möjlig återuppståndelse för The Kinks

Det brittiska rockbandet The Kinks kan komma att återförenas efter 20 år, i alla fall antyder frontmannen Ray Davies att det kan bli aktuellt.

Nyligen avslöjade den 74-åriga sångaren för den brittiska tv-kanalen Channel 4 att han håller på att arbeta på ett nytt album tillsammans med sina två tidigare bandkollegor, brodern Dave Davies och trummisen Mick Avory.

Pete Quaife, som också var en del av originalgänget, dog 2010.

"Jag har alla dessa låtar som jag skrev till bandet när vi gick skilda vägar och jag tycker att tiden är kommen för att spela in dem nu", säger Ray Davies under programmet.

Men när rockstjärnan får frågan om det ikoniska bandet tänker återförenas svarar han bara:

"Officiellt är vi... på puben senare."

The Kinks blev snabbt ett av 60-talet största rockband efter att de bildades i London 1964. Bandet splittrades under mitten av 90-talet efter att ha släppt totalt 24 studioalbum och hitlåtar som "You really got me", "Waterloo sunset" och "Sunny afternoon".