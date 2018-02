Musikern Lucinda Williams skriver memoarer

Artisten och låtskrivaren Lucinda Williams arbetar på sina memoarer, planerade att publiceras 2020 enligt New York Times.

"Jag har mycket att säga och en stor historia att berätta. Jag vill att alla ska få veta vad som ligger bakom låtarna, och samtidigt få veta mer om mig än vad folk tidigare känt till. Det är dags att berätta min sanning.", säger artisten i ett pressmeddelande.

Amerikanen Lucinda Williams släppte sitt första album "Ramblin on my mind" 1979, men fick sitt stora genombrott först 1998 med albumet "Car Wheels on a Gravel Road". Under sin karriär har hon kammat hem tre Grammyvinster.