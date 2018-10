Neneh Cherry klar för Stockholm

Den albumaktuella svenska artisten Neneh Cherry spelar i Stockholm nästa år. Den 6 mars ställer hon sig på scenen på klubben Debaser Strand.

Biljetterna släpps den 19 oktober, samma dag som den nya plattan "Broken politics" blir tillgängligt i sin helhet. Albumet har beskrivits som "argt, eftertänksamt, melankoliskt och stärkande" i ett tidigare pressmeddelande.

Neneh Cherry släppte sitt debutalbum "Raw like sushi" 1989 och valdes in i Swedish Music Hall of Fame 2015. Två år innan det fick hon en Grammis för årets jazz.