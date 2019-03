Norsk-brittisk duo omkom i trafikolycka

Båda medlemmar i den norsk-brittiska popduon Her's har omkommit i en trafikolycka i Kalifornien, USA, skriver NME.

Förutom bandmedlemmarna Stephen Fitzpatrick och Audun Laading omkom turnéledaren Trevor Engelbrektson i olyckan som inträffade i onsdags. Bandet var på väg till en spelning i Santa Ana under en pågående USA-turné.

Her's släppte förra året albumet "Invitation To Herâ??s" efter att 2017 ha gett ut "Songs of Her's".