NRK följer SVT - tv-licensen läggs på skatten

Norges kulturminister Trine Skei Grande avslöjade på fredagen att norsk public service i framtiden ska finansieras via skattesedeln, i stället för via en tv-licens. NRK följer därmed SVT:s exempel, med motiveringen att det ska bli mer rättvist för ensamhushåll och de som tjänar minst.

Per person kommer norrmännen nu att betala maximalt 1 700 kronor i NRK-skatt per år, i stället för att varje hushåll med en tv betalar 3 000 kronor per år.

– För mig är det viktigt att vi har ett starkt NRK som en reklamfri public service, sade Grande under en presskonferens.

Den som tjänar under 55 000 norska kronor per år behöver inte betala någon NRK-skatt alls, medan den som tjänar över 350 000 betalar den maximala avgiften. I den nya mediestrategin får dessutom NRK ett tydligare uppdrag att täcka ämnesområden som just nu befinner sig i medieskugga. Som ett exempel nämns klimatfrågor.