Nu är Ringo Starr adlad

Beatles-trummisen Ringo Starr har äntligen fått sin titel, över två decennier efter att bandkollegan Sir Paul McCartney blev adlad.

På tisdagsmorgonen fick Ringo Starr titeln Sir, framför sitt egentliga namn Richard Starkey, av prins William under en ceremoni i Buckingham Palace.

"Jag vet inte hur jag ska använda denna titel korrekt. Men jag förväntar mig att ni använder den" skämtade musikikonen med reportrar efter ceremonin.

Ringo Starr blev trummis i The Beatles 1962 och ersatte då den dåvarande medlemmen Pete Best. Tillsammans med Paul McCartney, John Lennon och George Harrison bildade han under resten av 60-talet det band som av många anses vara det mest tongivande i musikhistorien.

Förutom åren med Beatles har Ringo Starr även en lång solokarriär bakom sig. År 1988 blev han invald i Rock and Roll Hall of Fame för sin insats som Beatlesmedlem - och 2015 för sin solokarriär.