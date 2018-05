Ny film om Michael Jackson stämd

Förra veckans sändning av "The last days of Michael Jackson" har nu lett till en stämning. Det är superstjärnans arvingar som anklagar tv-bolaget ABC och moderföretaget Disney för att ha använt musik och videor utan tillstånd.

Stämningen lämnades in i federal domstol i Los Angeles på onsdagen lokal tid.

"The last days of Michael Jackson" sändes i USA den 24 maj. Som namnet antyder fokuserar tv-filmen på slutet av hans liv. Men den innehåller också mycket material från hans karriär, material som arvingarna alltså hävdar har använts otillåtet.

Arvingarna vill ha skadestånd, men hur mycket är oklart.

Michael Jackson dog av en överdos vid 50 års ålder den 25 juni 2009. Hans läkare Conrad Murray har dömts för vållande till annans död.