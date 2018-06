Ny "Mamma mia"-trailer med fokus på Cher

I juli har "Mamma mia: Here we go again", uppföljaren till succémusikalfilmen "Mamma mia", premiär.

Men redan nu kan fansen få sig en smygtitt på filmens stora snackis: Artisten Chers skådespelarinsats som Meryl Streeps karaktär Donnas mamma.

I en ny trailer ses Cher bland annat dansandes med Andy Garcia i glamourösa utstyrslar och stort vitt hår. Musikikonen kommer även att tolka Abbas hit "Fernando" i filmen.

"Mamma mia: Here we go again" baseras, precis som den första filmen från 2008, på Abbas låtar. Uppföljaren, där bland andra Stellan Skarsgård, Amanda Seyfried, Pierce Brosnan och Meryl Streep repriserar sina roller, har världspremiär nästa månad.

Cher har inte haft en filmroll sedan 2010 då hon spelade i musikalfilmen "Burlesque" med Christina Aguilera. Hon vann en Oscar för sin roll i filmen "Mångalen" från 1987.