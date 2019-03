Ny Rebecka Martinsson i andra säsong

Kriminaldramat "Rebecka Martinsson" får en fortsättning. Den här gången spelas huvudrollen som advokat Rebecka Martinsson av skådespelaren Sascha Zacharias.

Hon har tidigare synts i "Skilda världar", "Modus", "Beck" och i flera roller i Italien, som har varit hennes hemland i flera år.

"Det är en serie som jag själv vill sitta hemma och titta på och njuta av en kväll, där man själv kan relatera till vad som utspelar sig i det lilla samhället", säger Sascha Zacharias i ett pressmeddelande om det nya jobbet.

På rollistan finns också Eva Melander, Samuel Fröler, Jakob Öhrman och Gunilla Röör.

Serien, som bygger på författaren Åsa Larssons romansvit med samma namn, hade premiär 2017. I första säsongen spelades huvudrollen av Ida Engvoll.

Säsong två av "Rebecka Martinsson" väntas komma till C More och TV4 under nästa år.