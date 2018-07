Ny scen under Way Out West

Musikfestivalen Way Out West kommer att få en ny Stay Out West-scen, meddelar arrangören i ett pressmeddelande. Festivalen, som äger rum mellan den 9 och 11 augusti i parken Slottsskogen i Göteborg, har även ett klubbsegment, Stay Out West. Där uppträder artister på olika uteställen runt om i Göteborg.(TT)