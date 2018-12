Nya "Just cause" test för svenska spelmotorn

Den här gången ska milisen Black hand bekämpas i ett sydamerikanskt land med stora miljövariationer. Det kommer att innebära explosioner, galna biljakter och flygturer.

– Vi har en ny spelmotor som innebär mer möjligheter, rent tekniskt. Så frågan var hur man lägger till ytterligare ett lager, berättar Francesco Antolini på telefon från New York, där spelet utvecklats.

Svaret blev extremväder - stormar, åskoväder och tornados. Avalanche är ett svenskt företag och spelmotorn Apex, som Antolini beskriver som företagets största konkurrenskraft, har byggts i Stockholm.

"Just cause"-serien är kanske det som utvecklarna är mest kända för, och det var "Just cause 2" från 2010 som fick Antolini att lämna Ubisoft för att börja på New York-kontoret när det öppnade för några år sedan, för att arbeta på trean.

– Jag vill att spelare ska experimentera. "Sandlådan" är spelets hjärta. Det är vad vi gör annorlunda mot andra spel, säger Antolini.

Uppmuntrar till experimenterande

Det finns exempelvis inte något som gör att spelfiguren dör direkt. En granat som exploderar nära dig eller en blixt som slår ner i Ricos huvud gör att hälsomätaren är i botten, men händelsen i sig tar inte död på honom.

– Filosofin bakom det är att vi vill att spelare ska vara fria att experimentera och inte vara rädda för det, säger regissören och fortsätter:

– Sedan är det upp till dig om du undviker åskovädret eller tycker att det är spännande. Om du gör det senare så kanske du försöker att ta reda på hur det fungerar och då kan använda det till din fördel.

Ta kontroll över vädret

Som spelare kommer du till och med att kunna försöka kontrollera vädret. Bland annat finns en vindkanon som kan användas för att ta kontrollen över de mäktiga virvelvindarna.

– Du kan använda vindkanonen för att knuffa tornadon. Då kan du fånga in den, och skapa ditt eget tornadolaboratorium, säger Antolini med ett skratt.

"Just cause 4" släpps den 4 december till Xbox, Playstation och pc.