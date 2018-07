Oscarsakademin får nej av Polanskis fru

Den amerikanska filmakademin har sparkat ut Polanski på grund av anklagelserna att regissören ska ha våldtagit en 13-åring hemma hos filmstjärnan Jack Nicholson 1977.

52-åriga Seigner förklarar nu i ett öppet brev att hon svarar nej på inbjudan att bli medlem i The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, som den formellt heter.

"Hur kan jag låtsas att ignorera att akademin för några veckor sedan sparkade ut min make, Roman Polanski, för att tillfredsställa tidsandan", skriver hon i Journal du Dimanche.

"Samma akademi som belönade honom med Oscar för bästa regi för 'Pianisten' 2003. Konstig minnesförlust!"

Den nu 84-årige Polanski lämnade USA redan på 1970-talet, av rädsla för att dömas till ett mångårigt fängelsestraff. Han vågade inte komma för att hämta sin Oscarsstatyett 2003, men fick den senare överlämnad av skådespelaren Harrison Ford i Frankrike.

Polanski och Seigner gifte sig efter att ha gjort filmen Frantic - där hon spelade mot Ford - ihop 1988.