Oscarsvinnarna allt äldre

Sedan 2010 har medelåldern för den skådespelerska som vunnit priset varit 41 år, en ökning av medelåldern med fem år jämfört med föregående tidsperiod (2000-2009). Medelåldern för den manliga pristagaren har sedan 2010 varit 45 år, en ökning med två år jämfört med föregående tioårsperiod, visar en analys av tidningen The Guardian.

När tidningen undersökte de 20 förstagångsvinnare som varit äldst när de mottagit priset drog man slutsatsen att den genomsnittlige, manlige skådespelaren får vänta på sitt pris i 24 år, räknat från det år de slog igenom. Motsvarande siffra för de kvinnliga skådespelerskorna var något kortare - 18 år, skriver tidningen.

Enligt tidningen förklaras glappet mellan kvinnliga respektive manliga skådespelare med att kvinnor tenderar att vara yngre när de tar emot priset.

Adrien Brody, som fick en Oscar för sin roll i "The Piano", är den enda manliga skådespelare som varit under 30 år när han vunnit priset jämfört med hela 32 skådespelerskor som varit under 30.

I kväll, under den 91:a Oscarsgalan, är den 71-åriga skådespelerskan Glenn Close nominerad för 8:e gången till en Oscar för bästa skådespelerska för rollen i "The Wife". Det är en väntan på 37 år sedan hennes genombrott 1982. Längst fick Helen Mirren vänta på en Oscarstatyett för bästa skådespelerska, hela 38 år.