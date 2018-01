Otto Knows och Kaliffa till Brännbollsyran

Otto Knows och Kaliffa är klara för Brännbollsyran i Umeå. Det är också den israeliska trance-duon Vini Vici. Otto Knows är känd för låtar som "Dying for you" och "Back where I belong", medan Kaliffa vann pris för årets låt med "Helt seriöst" under P3 Guld i helgen.(TT)