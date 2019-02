Outlanderfans - räddning för populär kvarn

Preston Mill är känd från tv-serien "Outlander" som den fiktiva "Lallybroch" där många av seriens scener spelats in och förvaltarna av kvarnen, stiftelserna The national trust for Scotland (NTS) tillsammans med den amerikanska medlemsorganisationen The national trust for Scotland Foundation USA, hoppas nu på att en internationell crowdfunding-kampanj ska få Outlanderfans att bidra till reparationerna, skriver den nätbaserade tidsskriften Art Daily.

Filantropen och Outlanderfanet Barbara Beineckje Spitler från Massachusetts har redan sagt att hon kommer att matcha de donationer, upp till 5 000 dollar, som kommer in från allmänheten.

Preston Mill gavs som gåva till NTS av en lokal markägare på 1950-talet och ligger intill floden Tyne i östra Linton. Den brittisk-amerikanska tv-serien "Outlander" har nominerats till flera prestigefulla priser, bland annat Emmy och Golden Globe. Caitriona Balfe vann utmärkelsen bästa skådespelare på brittiska Bafta 2016 för sin roll i serien.