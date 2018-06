Överraskningsalbum från Beyoncé och Jay-Z

Äkta makarna Beyoncé och Jay-Z överraskar sina fans med ett nytt album.

Nyheten meddelades från scenen i slutet av en konsert i London under lördagskvällen genom att texten "album ute nu" visades på en storbildsskärm.

Ingen information om fullängdsalbumet "Everything is love" har släppts i förväg, skriver The Guardian. Jay-Z har dock tidigare sagt att paret arbetar med något gemensamt, och det har ryktats om att det ska handla om ett album.

"Vi använder vår konst nästan som en terapisession", sade han till The New York Times i november.

Albumet finns enbart på Jay-Z:s strömningstjänst Tidal.

Parets gemensamma Europaturné "On the run" kommer till Sverige och Stockholm den 25 juni.