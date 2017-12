Panic at the disco-basist lämnar bandet

Den amerikanske musikern och basisten Dallon Weekes lämnar bandet Panic at the disco, skriver Billboard. Det är i ett inlägg på sitt Instagramkonto som han ger beskedet.

Dallon Weekes anslöt sig till bandet 2009, och började då som turnerande medlem. Sedan var han medlem på heltid, men 2015 gick han tillbaka till att endast vara med bandet på turnéer, enligt tidningen.

Tillsammans med frontmannen Brendon Urie var han med och skrev de flesta låtarna på "Too weird to live, too rare to die" som släpptes 2013. Nu ska han i stället göra musik i sitt nya projekt "I don't know how but they found me", meddelar han i sitt inlägg.

"Jag är tacksam för att jag har haft chansen att vara en del av Panic at the disco i nästan ett årtionde", skriver Dallon Weekes.