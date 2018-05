Paul Anka samarbetar med Drake

Låtskrivarveteranen Paul Anka, 76, har ett samarbete på gång med den populäre rapparen Drake, 31, skriver Billboard.

Paul Anka stod för avslöjandet om den otippade duon under torsdagens Canadian Music and Broadcast Industry Awards:

– Jag arbetar med en briljant ung artist som är så aktuell just nu som det bara går. Precis som jag är han kanadensare, och hans namn är Drake, sade Paul Anka under ceremonin.

Tidigare i år publicerade han dessutom en bild tillsammans med rapparen på Instagram och skrev: "En av de bästa kvällarna... nu kommer det att hända mycket! Älskar att jobba med Drake".

Det alster som samarbetet resulterar i kommer att släppas någon gång i juni, enligt tidningen. Paul Anka skrev sin största hit "Diana" vid 15 års ålder och har även skrivit klassiker som "My way" och "She's a lady". Drake är känd bland annat för låtarna "One dance" och "Hotline bling".