Perrelli uppträder i Melodifestivalens final

Eurovisionvinnarna Charlotte Perrelli och Dana International uppträder i mellanakten i Melodifestivalens final på lördag. Det är första gången sedan Eurovision i Jerusalem 1999 som de båda står på scen tillsammans.

Dana International vann Eurovision med låten "Diva" 1998 och ett år senare tog Charlotte Perrelli hem segern med "Take me to your heaven". På lördag framför artisterna sina vinnarlåtar i ett musikmedley, som sedan följs av en exklusiv duett, "Diva to diva", skriven av Fredrik Kempe, David Kreuger och Niklas Carlsson Mattson.

"Jag ser verkligen fram emot att få göra detta tillsammans med Dana eftersom det var i hennes hemland som jag vann Eurovision med "Take me to your heaven". Hoppas publiken kommer gilla detta också", säger Charlotte Perrelli i ett pressmeddelande.

Finalen äger rum på Friends arena i Solna på lördag.