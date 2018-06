"Poldark"-stjärnan: Jag älskar kostymdramer

– Hon är modig och hon tror på sig själv. Att spela henne har definitivt förändrat mig som person, säger Eleanor Tomlinson till TT.

Intervjun sker per telefon från tv-festivalen i Monte Carlo, där hon representerar visningen av den fjärde "Poldark"-säsongen, som just har visats i England. Samtidigt har det blivit klart att en femte säsong kommer att spelas in.

– Det finns tolv böcker i serien om Poldark och Demelza, berättar hon.

– Med den nya säsongen är vi inne på bok nummer sju. Men när serieomgång fem är klar är det ett långt hopp i tiden fram till de avslutande böckerna. Så vi får ta oss en funderare på hur vi ska göra då - kanske ta en tio år lång paus.

"En fantastisk resa"

Hon säger att den Demelza vi möter i serien är mer framträdande än den som finns i böckerna.

– Där är hon mer i bakgrunden. Men de som har filmatiserat böckerna har medvetet fört fram henne och gjort henne till en viktig person. Hon är en mycket stark kvinna, och det är väldigt viktigt för mig. Hon är mycket inspirerande, och hon har gjort en fantastisk resa under seriens gång.

"Poldark" berättar om hur Ross Poldark kommer hem till Cornwall i slutet av 1700-talet, om hur det mesta av hans tidigare liv har förstörts och hur han från ingenting kämpar sig uppåt igen och hittar en ny kärlek i Demelza.

"Älskar kostymdramer"

– Att serien har blivit så populär världen över beror nog på att alla älskar berättelser om en underdog, om någon som slår sig upp mot alla odds. Folk tar detta till sina hjärtan - och lägg sedan till en kärlekshistoria som inte är så lätt. Och så gör vi ju i England så bra kostymdramer - och jag älskar att göra sådana.

Varje säsong av "Poldark" tar sex månader att spela in och ger Eleanor Tomlinson möjlighet att till exempel spela in biofilm och andra tv-serier. Hon har just gjort klart en ny miniserie baserad på HG Wells "Världarnas krig" och i slutet av året kommer vi att kunna se henne på bio i "Colette", tillsammans med Keira Knightley.

Första avsnittet av den nya säsongen av "Poldark" visas i SVT den 29 juni.