Politisk The National-video på Trumps årsdag

Det amerikanska rockbandet The National uppmärksammade i helgen att det var ett år sedan Donald Trump blev president i USA genom att släppa en musikvideo till låten "Walk it back". Den konstnärliga videon innehåller bland annat extrema närbilder på politiker - enligt Billboard handlar det om klipp föreställande alla från Ronald Reagan till Karl Rove.

Enligt regissören Casey Reas ska videon skildra "maktens spektakel".

– Den visar kongressens pompa och ritualer och dess högfärdiga, televiserade kultur, säger han, enligt Stereogum.

The National gav ut sitt sjunde studioalbum, "Sleep well beast", i september förra året. Skivan gick rakt in på den svenska albumlistans andraplats.