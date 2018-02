Pontare och Al Fakir toppar låtskrivarlista

Vincent Pontare och Salem Al Fakir, duon bakom Vargas & Lagola, är förra årets mest populära svenska låtskrivarteam.

Det är branschorganisationen Musikförläggarna som har sammanställt vilka svenskar som ligger bakom låtarna på Sverigetopplistans årslista för 2017. 28 av låtarna har svenska upphovsmän och högst av dessa placerar sig Axwell och Ingrossos "More than you know" som är skriven av bland andra Vargas & Lagola, som också finns bland låtskrivarna till Aviciis "Without you", som kom på fjärde plats.

"Det är enormt roligt och hedrande att få ett så tydligt kvitto på att människor lyssnar och tycker om den musik som vi skriver. Extra roligt att det är musik till artister som vi har en fantastiskt fin relation till och tycker väldigt mycket om", säger duon i ett pressmeddelande.

Hälften av de tio högst placerade låtarna har en eller flera kvinnor bland låtskrivarna. Tre av de fem låtarna framförs av internationella artister, nämligen The Chainsmokers, Zedd och Alessia Cara och Kygo och Ellie Goulding. Samtliga låtar på listan är skrivna av fler än en person.