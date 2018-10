Post Malone till Sverige

Post Malone gör ett stopp i Sverige på sin världsturné. Den 1 mars nästa år framträder den amerikanske artisten i Globen i Stockholm.

Post Malone har gjort succé med albumet "Beerbongs and Bentleys" och låtar som "Rockstar", "Psycho" och "Better now". Under världsturnén spelar den amerikanske artisten bland annat i London och Berlin.

Biljetterna till konserten släpps den 12 oktober klockan 10:00.