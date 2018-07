Prisad Potter-pjäs fortsätter ut i världen

Den kritikerrosade teaterpjäsen "Harry Potter och det fördömda barnet" dyker snart upp på nya scener.

Hittills har endast besökare i London och New York kunnat bevittna den prisade föreställningen "Harry Potter and the cursed child". Men nu planeras den första uppsättningen på ett annat språk än engelska, meddelas på den officiella sajten harrypottertheplay.com. Under våren 2020 har den tyska versionen av pjäsen premiär på teatern Mehr i Hamburg.

Redan nästa år kommer pjäsen till San Francisco i USA och Melbourne i Australien.

Boken "Harry Potter och det fördömda barnet" har skrivits av J K Rowling som uppföljare till författarens bokserie om den berömde trollkarlen. Manuset till pjäsen står dramatikern Jack Thorne för och i originalensemblen ingår bland andra Jamie Parker och Noma Dumezweni. Pjäsen har vunnit nio Oliver-utmärkelser i London samt sex Tony-utmärkelser för sin produktion i New York.