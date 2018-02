Prischans för svenska spelutvecklare

Flera svenska spelutvecklare har chans på pris när en av spelvärldens stora galor, Dice awards, äger rum i Las Vegas på torsdagskvällen. Flest nomineringar av svenskarna har Uppsalabolaget Machinegames spel "Wolfenstein II: The new colossus", som är nominerat i kategorierna bästa musik, berättelse och actionspel. "Wolfenstein" uppmärksammades i fjol både i form av priser men även för den kritik det fått från vit makt-håll på grund av sin antinazistiska agenda.

Stockholmsbaserade Dice är nominerade i kategorierna ljud och bästa karaktär för spelet "Star wars battlefront II - iden versio", och Tarsier från Malmö har en chans att kamma hem ett pris för spelet "Little nightmares" design.

I kategorin bästa spel tävlar "Cuphead", "Horizon zero dawn", "Playerunknown's battlegrounds", "Super Mario odyssey" och "The legend of Zelda: Breath of the wild".