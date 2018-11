Rapace och Kinnaman kan återförenas i ny film

Svenska Hollywoodstjärnorna Noomi Rapace och Joel Kinnaman ska eventuellt spela mot varandra på vita duken ännu en gång, skriver Variety.

De spelade båda i svenske regissören Daniel Espinosas film "Child 44" 2015. Den nya filmen heter "The secrets we keep" och är enligt Variety en thriller där Rapace ska spela en kvinna som försöker återuppbygga sitt liv med sin make i New York efter andra världskriget. De träffar en främling som verkar vagt bekant och börjar misstänka att han var en av vakterna i koncentrationslägret som de befriats från.

Noomi Rapace har skrivit på för rollen som kvinnan och Joel Kinnaman är aktuell, men ännu inte klar, för rollen som den främmande mannen. Noomi Rapace och Joel Kinnaman är båda aktuella i flera Hollywoodfilmer och Kinnaman har även haft huvudroller i tv-serier som "The killing" och "Altered carbon".