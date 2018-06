Rebecca & Fiona blir förband till VM-match

Rebecca & Fiona värmer upp publiken inför en av visningarna av VM-fotbollen på Tele2 arena i Stockholm. Det är Sveriges gruppspelsmatcher som visas på en 800 kvadratmeter stor bildskärm, och duon spelar innan matchen mot Mexiko den 27 juni.

Rebecca & Fiona släppte singeln "Need you" i våras och släpper nya skivan "The art of being a girl" senare i år.

Sedan tidigare är det känt att även Petter är "förband" till matchen mot Sydkorea den 18 juni.