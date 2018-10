"Red dead redemption 2" hyllas även i Sverige

Rockstars senaste spel "Red dead redemption 2", som släpptes på fredagen, hyllades unisont av den internationella pressen - och även de svenska recensenterna stämmer in i lovsången.

Aftonbladets Effie Karabuda skriver att det är "omöjligt att inte bli totalt uppslukad" och SVT:s Kristoffer Vita menar att "inget öppen värld-baserat spel någonsin känts så levande". Spelet har även fått full pott av speltidningarna FZ, Gamereactor och M3.

Play Station 4-versionen av "Red dead redemption 2" har fått 97 i snittbetyg på den amerikanska sajten Metacritic, som sammanställer recensioner. Xbox One-varianten har fått 98, det näst högsta snittbetyget någonsin på sajten, enligt tidningen Café. Endast "The legend of Zelda: Ocarina of time" från 1998 har fått högre betyg.

Den amerikanska spelutvecklaren Rockstar Games ligger även bakom spelserien "Grand theft auto" och "Red dead redemption 2" kan beskrivas som ett GTA i cowboymiljö. Handlingen utspelar sig i USA 1899 och låter spelaren följa den laglöse banditen Arthur Morgan. Spelet har varit under utveckling i mer än sju år.