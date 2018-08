Rörelser styr virtuell orkester

En liveorkester, en liveklarinett och en virtuell orkester. Exakt hur de samverkar är inte helt enkelt att förstå. Men Esa-Pekka Salonen måste ibland dirigera Radiosymfonikerna enbart med huvudet. Resten av kroppen använder han i stället för att leda den digitala orkestern via Jesper Nordins så kallade "gestrument", en egen elektronisk musikuppfinning, som här styrs via kameror med rörelsesensorer.

Även klarinettisten Martin Fröst musicerar dubbelt. Ibland spelar han på sitt instrument med ena handen och på den virtuella orkestern med den andra. Rörelserna finns inskrivna i partituret, och koreografen Virpi Pahkinen har hjälpt till att ta fram dem, för att publikens upplevelse också ska bli visuell.

– Ytterligare en aspekt är att vi har en stor interaktiv ljusskulptur. Alla rörelser som Martin och Esa-Pekka gör genererar inte bara ljud utan visualiseras också i realtid, säger Jesper Nordin.

TT: Vad vinner man?

– En ny verklighet, en ny värld som annars inte vore fysiskt möjlig. Den virtuella orkestern kan göra saker som inte går att göra klangmässigt men i det här fallet också visuellt. Esa-Pekka Salonen kan med sin hand fånga klangen från Radiosymfonikerna, de kan sluta spela men klangen finns ändå kvar. Han kan flytta runt den i rummet, runt publiken. Man kan zooma in och ut från den.

Extra krydda

Verkets digitala del är lika bärande som den akustiska, berättar Jesper Nordin som har jobbat hårt för att den moderna tekniken ska bli något mer än bara en extra krydda. Till hjälp har han haft franska Ircam vid Centre Pompidou i Paris som är världsledande på musikteknologi.

Förberedelserna har pågått i fyra år. Festivalgeneralen Michael Tydén vågar inte sia om datorernas roll i framtidens Berwaldhall, men är extra nöjd över att Jesper Nordins "Emerging from currents and waves" får urpremiär just i år, som är Michael Tydéns sista i festivalledningen.

Jazzig folkmusik

Ur årets program lyfter han också fram publikmagneter som "Verdis requiem" där Kungliga Operans kör för första gången sjunger tillsammans med Göteborgsoperans, och Mahlers åttonde symfoni. Jazzen inkluderas genom konserten "En svensk jazzlegendar" med såväl folkmusik som mer modernistisk musik av pianisten Jan Johansson.

Körledaren Eric Ericson skulle ha fyllt 100 i år och Michael Tydén gläds alldeles särskilt åt att Östersjökörerna hyllar honom genom att sjunga Arnold Schönbergs "Friede auf Erden".

Östersjöfestivalen äger rum 22 augusti till 1 september. Alla konserter sänds i Sveriges Radio P2.