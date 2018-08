Ruby Rose ska spela Batwoman

Ruby Rose kommer att axla rollen som Batwoman i det amerikanska tv-nätverket CW:s årliga så kallade "crossover" inom DC-universumet där flera superhjältar möts, rapporterar flera amerikanska medier.

Enligt Deadline är hon även klar för att spela rollen i den potentiella tv-serie som just nu är under arbete hos CW, och som är planerad till säsongen 2019-2020. Om projektet - som för tillfället är i manusstadiet - blir en tv-serie blir Batwoman den första öppet homosexuella huvudkaraktären i en ickeanimerad tv-serie om superhjältar.

Ruby Rose har tidigare medverkat bland annat i tv-serien "Orange is the new black" och i filmen "Pitch perfect 3".