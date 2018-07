Så firas Bergmans 100-årsdag

När Sveriges mest inflytelserike regissör genom tiderna skulle ha fyllt 100 år uppmärksammas det ordentligt.

SVT Play har tjuvstartat genom att tillgängliggöra både dokumentärer och långfilmer som "Smultronstället" och "Sommaren med Monika". Under själva 100-årsdagen sänder SVT2 dessutom specialprogrammet "Grattis Ingmar Bergman", där Kristofer Lundström programleder genom en timme av intervjuer med såväl svenska som internationella röster.

Dessutom har Scenkonstmuseet fri entré och håller visningar för utställningen "Bergman - lögn och sanning", en kronologisk vandring genom regissörens olika tidsperioder, med tillhörande material i form av manus, klipp och kostymer.

Även Dramaten - där huvudpersonen var både regissör och teaterchef - ordnar Bergmanvandring. Det gör dessutom Stadsmuseet, med skillnaden att guidningen sker utomhus i de miljöer som har varit tongivande i kultfigurens liv.

Självklart firas Bergman också på Fårö, regissörens tillflyktsort. På Bergmancenter ordnas bland annat 24-timmars filmvisning, cykelsafari och Sverigepremiär för dokumentären "In the light of Bergman".

Ingmar Bergman avled 2007.