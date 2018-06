Saga Noréns Porsche från "Bron" till salu

Drömmer du om att glida fram i en extravagant bil från en dansk-svensk tv-succé? I så fall kan drömmen snart bli sann.

Den 13 juli säljs rollfiguren Saga Noréns olivgröna Porsche från kriminalserien "Bron" på auktion. Intäkterna går till välgörenhetsorganisationen Wateraid, som arbetar för att ge människor tillgång till rent vatten och sanitet.

Sofia Helin, skådespelaren bakom Saga Norén, är sedan 2015 ambassadör för Wateraid.

"Det är verkligen jättekul att denna ikoniska bil kan komma till så stor nytta även efter 'Bron'", säger hon i ett pressmeddelande.

Auktionen äger rum under det brittiska evenemanget Goodwood Festival of Speed, men för den som inte vill bemöda sig med att åka dit går det även att anmäla sig för att buda via auktionshuset Bonhams webbplats.