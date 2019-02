Salem Al Fakir mest populära låtskrivaren

Salem Al Fakir var Sveriges mest populära låtskrivare i fjol, enligt branschorganisationen Musikförläggarna. Han har medverkat till sex av de mest strömmade och köpta låtarna i Sverige 2018, däribland â??Without you" och â??Waiting for love" med Avicii, â??Dreamer" med Axwell & Ingrosso och "Still" med Hov1.(TT)