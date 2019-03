Sanna Lundell om "Let's dance": "Skrek ja"

Årets alla tävlande i TV4:s "Let's dance" är avslöjade och nu gäller det för kändisarna att sätta i gång och öva inför starten den 22 mars.

Journalisten och programledaren Sanna Lundell har sagt nej till att medverka i programmet flera gånger tidigare - men nu kände hon att det var dags.

– Jag har varit föräldraledig i ett år och bara längtat efter att få börja leva igen, att röra mig och få komma ut. Man är i en liten babybubbla. Jag skrek ja, berättar Sanna Lundell.

Att svänga på höfterna iklädd en paljettdress är däremot helt nytt för henne.

– Jag har aldrig tagit en danslektion eller haft några dansdrömmar, men när jag nu är i gång tycker jag att det är bland det roligaste jag har gjort på väldigt länge.

TT: Kommer din partner Mikael Persbrandt och dina barn att komma och heja?

– Det är klart att de kommer. Kanske inte den minsta, han kommer bara att vilja komma till mamma och bli ledsen. Men de andra är väldigt nyfikna på vad jag gör här och om jag kommer att kunna leverera, säger hon.

"Hips don't lie"

Méndez gjorde comeback i Melodifestivalen förra året med låten "Everyday" och har efter det bland annat medverkat i musikalen "Djungelboken". När han fick frågan om att dansa i tv tvekade han inte - trots att han beskriver sina danskunskaper som obefintliga.

– Jag är jättebra på att vara en fri människa som låtsas vara bra på att dansa, men när vi satte i gång förra veckan märkte jag att jag verkligen inte kan, berättar han.

Säsongens yngsta tävlande är Lance Hedman Graaf, son till Magnus Hedman och Magdalena Graaf. Han har under året setts i tv-programmet "Lance vs livet" och kastar sig nu in i dansvärlden.

– Min mamma sade att det kommer att vara det roligaste och värsta jag är med om. Jag ville se vad hon menade med det, säger han.

TT: Hur är du som dansare?

– Jag kan säga så här: "Hips don't lie". Jag är en larv nu, men till det första programmet är jag förhoppningsvis en fjäril.

"Ingen är avdankad"

Linnéa Claeson är handbollsproffset som sadlade om till debattör på sociala medier, och nu tar hon även på sig dansskorna. Hon siktar även på att ta in de frågor hon brinner för i dansen.

– Mina värderingar och det jag jobbar med, mänskliga rättigheter, det genomsyrar allting jag gör, säger hon.

Som vanligt är det Tony Irving, Ann Wilson och Cecilia Lazar som sitter i juryn, och Irving tror att Méndez har stora chanser att leverera på dansgolvet.

– Han har en stark, kraftig kropp, han har rytmen och rörelsen. För mig är det Méndez som de andra deltagarna ska se upp för.

Samtidigt menar Tony Irving att det är en stark säsong i år.

– Ingen är avdankad, så jag kan inte kritisera deltagarna med "du är en avdankad stjärna som kommer hit för att glänsa", utan det är folk som är på toppen, säger han.

Första avsnittet av "Let's dance" sänds den 22 mars i TV4