"Satc"-kollegorna stöttar Nixons nya karriär

Från "Sex and the city" till politiken. Skådespelaren Cynthia Nixon meddelade tidigare i veckan att hon ställer upp i guvernörsvalet i New York senare i år. Nu stöttas hon i sitt karriärval av sina gamla kollegor från succéserien.

"Jag är så stolt över Cynthia Nixon, ingen bryr sig mer om att alla människor ska få än rättvis chans än hon", skriver Kristin Davis, som spelade Charlotte York, på Twitter. Kim Cattrall, som spelade Samantha Jones, skriver: "Jag respekterar alla tidigare kollegors rätt att välja sina karriärer" och Willie Garson, som spelade Stanford Blatch, skriver förtjust på Instagram: "Följ med henne på denna resa, med kandidater som hon kan vi verkligen förändra".

Nixon spelade rollfiguren Miranda Hobbes i både tv-serien "Sex and the city" och i de två efterföljande långfilmerna. I måndags bekräftade hon att hon för Demokraternas räkning utmanar New Yorks nuvarande guvernör Andrew Cuomo.