Saxofonisten Charles Neville är död

Den amerikanska saxofonisten Charles Neville i r'n'b-bandet The Neville Brothers har avlidit. Artisten dog under torsdagen i sitt hem i delstaten Massachusetts bekräftar musikerns familj.

"Du hjälpte att forma mig till den jag är i dag och jag är för evigt tacksam för det. Jag kommer alltid att se ditt smittande leende på scen bredvid mig. Det fick mig alltid att le", skriver den före detta bandkollegan Aaron Neville i ett uttalande.

R'n'b-gruppen The Neville Brothers har rötterna i New Orleans och är kända för hittar som "Yellow moon" och "Bird on a wire".

Musikern Charles Neville blev 79 år.