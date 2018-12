Sheryl Crow till Phil Collins Sverigekonsert

När Phil Collins spelar i Friends Arena den 12 juni får han sällskap av en celeber gäst. Nu är det klart att den niofaldiga Grammypristagaren Sheryl Crow ansluter till konserten i Stockholm.

Sheryl Crow slog igenom som soloartist med låten "All I wanna do" 1994. På meritlistan finns också ledmotivet till Bondfilmen "Tomorrow never dies" och en albumförsäljning som överstiger 50 miljoner sålda skivor över hela världen. Senaste plattan är "Be myself" som kom 2017.