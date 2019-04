Silvana Imam klar för Way Out West

Göteborgsfestivalen Way Out West presenterar åtta nya akter. Bland dessa återfinns Sveriges egen rap-drottning Silvana Imam, den danska producenten David August och kanadensiska bandet Broken Social Scene, som gör sin första Sverigespelning på 14 år.

Dessutom kommer Amadou och Mariam från Mali och den amerikanska gospelgruppen Blind Boys of Alabama, som uppträder i det gemensamma projektet From Bamako to Birmingham.

Även Dermot Kennedy, Perel, Charlotte Bendiks och Suzanne Kraft kommer till Slottsskogen den 8-10 augusti.

Klara artister sedan tidigare är bland andra Cardi B, The Cure, Stormzy, James Blake och Zara Larsson.