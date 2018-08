Självsäker MIA lät publiken vänta

MIA är inte bara den brittiska rapparen Mathangi "Maya" Arulpragasam artistnamn. Det är också en förkortning för "missing in action", och försvunnen från Way Out West-publiken i Göteborg var stjärnskottet själv i 27 minuter efter att konserten egentligen skulle ha dragit igång. Den sena entrén till trots fylldes publiken på mer och mer i väntan på stjärnan. Med ett gigantisk gardinliknande skynke blev scenen som ett fönster in i MIA:s värld - psykedeliska mönster, filmer och välkoreograferade dansare.

Men fredagens scenframträdande är inte det enda MIA-relaterade som sker på festivalen. Dokumentären om henne, "Matangi/Maya/M.I.A" som handlar om rapstjärnans väg från att vara flykting till att bli aktivist och sedan popstjärna, har Sverigepremiär under Way Out Wests filmfestival.

Med attityd och självsäkerhet genomförde MIA framträdandet, tio år efter att hitsingeln "Paper planes" släpptes. Så klart blev det den låten som avslutade konserten, samt orden:

– Det här är antagligen den bästa låten från hela 2000-talet.