Zara Larsson Grammisgalans stora vinnare

Före galan var det fördel Tove Lo. Sångerskan hade nominerats i fem Grammiskategorier och fick också den första tunga utmärkelsen, den för årets pop, med albumet "Blue lips (Lady wood phase II)". Ett ytterligare pris blev det - det som Tove Lo önskade sig mest i förväg - årets textförfattare.

Men sedan tog Zara Larsson över taktpinnen. Efter priset för årets artist följde priset för årets låt "Only you" och det avslutande priset årets album för "So good".

Jireel årets nykomling

Zara Larsson kammade alltså hem tre priser, Tove Lo två och resten av statyetterna fördelades liksom av rättviseskäl en och en. 17-årige hiphopartisten Jireel blev vald till årets nykomling medan veteranerna Europe kunde gå hem med statyetten i kategorin årets hårdrock/metal och 60-årige Thåström fick rockpriset för "Centralmassivet".

Fever Ray snuvades på priset för årets bästa album men tröstades i stället med utmärkelsen årets producent. Karin Dreijer kunde ta emot statyetten tillsammans med ett helt team av medproducenter.

Gärdestad hyllades

Annika Norlin och Säkert blev inte vald till årets textförfattare, men fick i stället priset för årets alternativa pop för den kritikerrosade plattan "Däggdjur". Och i årets hiphop fick Stor och Mwuana se sig slagna av Yung Lean med "Stranger".

Årets hederspris gick till Kenneth Gärdestad för hans mångåriga insatser i svenskt musikliv och "hans underbara texter" till brodern Ted.

Metoo-manifestation

Under galan hölls också en manifestation för metoo-rörelsen och uppropet "när musiken tystnar". Ane Brun, Janice och Lisa Ekdahl var några av dem som deltog på plats på Grand Hotel i Stockholm.

De över 2 000 artister, producenter, låtskrivare, dj:er, kompositörer med flera som skrivit under uppropet har vittnat om en extremt hierarkisk bransch där det har varit svårt att göra sin röst hörd - eftersom "det är männen och pengarna som bestämmer".